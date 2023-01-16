خلال 24 ساعة.. الدفاع المدني تحصّي اعداد الحوادث بأربع محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "واجبات فرقنا المنفذة خلال 24 ساعة الماضي في أربع محافظات كانت كالتالي": ــ عدد حوادث الحريق بلغت (16) حادث حريقـ عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (لايوجد)ـ عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت (لايوجد)ـ واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت (لايوجد)ـ عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث بلغت (لايوجد)ـ اهم الحوادث المسجلة خلال 24 هي كالتالي: ــ محافظة البصرةأنقذت فرق الدفاع المدني ثلاث نساء وطفل حاجزتهم النيران داخل دارهم المحترق في منطقة ابي الخصيب في محافظة البصرة فيما انتشلت جثة رجل مسن معاق لم تمهله النيران من الهروب منها ليفارق الحياة على أثرها.ـ محافظة صلاح الدينفرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق اندلع داخل دار سكن في قضاء العلم بمحافظة صلاح الدين دون تسجيل إصابات بشرية.محافظة كربلاء المقدسةـ فرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق اندلع داخل دار سكن بقضاء الحر التابع إلى محافظة كربلاء المقدسة دون تسجيل إصابات بشرية.ـ محافظة واسطفرق الدفاع المدني تخمد حادث حريق اندلع داخل محل تجاري لبيع الملابس في قضاء العزيزية بمحافظة واسط دون تسجيل إصابات بشرية.