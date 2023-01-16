حادث سير يتسبب بإصابة شخصين في ميسان (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة شخصين إثر حادث سير في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادثا مروريا أدى الى إصابة شخصين ضمن ناحية العزير في محافظة ميسان".





