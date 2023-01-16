شهدت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، زحامات خانقة، أسفرت عن تكدس المركبات في الشوارع منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال مراسلنا، إن "الزحامات أسفرت عن تكدس المركبات بطوابير طويلة في شوارع المحافظة لاسيما باتجاه المدينة الرياضية، منذ الساعة التاسعة صباحاً".



ووثقت عدسة السومرية، مشاهد من شوارع البصرة بعد تكدس المركبات المتجه نحو ملعب جذع النخلة لحضور مباراة العراق وقطر في نصف نهائي خليجي 25.