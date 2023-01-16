عودة حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تود ان توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 800م".وأضاف البيان، ان "التوقف كان نتيجة سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار".