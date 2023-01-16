مجلس الخدمة يمدد موعد إغلاق استمارة حملة الشهادات العليا والأوائل

وذكر اعلام المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لفسح المجال لعدد اكبر من المتقدمين، سيتم تمديد موعد اغلاق استمارة التقديم الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا الى الساعة الثانية عشر ليلا".