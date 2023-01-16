المالية تعلن إنجاز إجراءات استحداث 1284 درجة وظيفية لتثبيت العقود

وذكر بيان للوزارة ورد لـ "السومرية نيوز"، أن "دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت المتعاقدين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، والبالغة ( ١٢٨٤ ) درجة".واضاف البيان الى أن "الوجبة الرابعة موزعة كالآتي :ـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة نبنوى (٢٣ )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /جامعة الموصل (٣٤٣)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة المستنصرية (٢٢٢)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة سامراء (١١٦)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة سومر (٣٠٧)وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة تكريت (١٩٢)محافظة البصرة / هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (٨١)وأضاف البيان ان "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى احكام المادة (٤٥ / خامساً) من قانون الإدارة المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ و يتم تضمين فرق المبالغ ضمن موازنة العام ٢٠٢٣".وتابع، "سيتم تزويد الجهات المعنية بأسماء المعينين كافة ، على ان تتحمل تلك الجهات صحة وسلامة البيانات للفئات المشمولة بالتعيين".