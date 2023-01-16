إعفاء مدير متوسطة على خلفية "تجاوزه"

وقالت الوزارة في بيان، إن "لجنة تحقيقية تم تشكيلها بتوجيه من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري للتحقيق في حادثة اطلاق العيارات النارية من قبل مدير متوسطة الشباب للبنين التابعة لتربية الكرخ الأولى في احدى المناسبات الوطنية التي أقيمت داخل الحرم المدرسي".وأضاف البيان أن "اللجنة أوصت بإعفاء المدير من إدارة المدرسة ونقله الى مدرسة أخرى جراء مخالفته الأنظمة والتعليمات وعدم مراعاة السلامة العامة تجاه الطلاب والعاملين في المدرسة فضلاً عن اصدار عقوبة (الإنذار) بحقه استنادا للمادة (8) الفقرة ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل"، لافتاً الى ان "العقوبة ستكون أشد في حال تكرار ذلك مُستقبلاً".