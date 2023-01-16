في البصرة.. احتفالات قرب "السياب" بتأهل المنتخب العراقي

تنشر السومرية نيوز، صوراً لاحتفالات الجماهير العراقية بتأهل المنتخب العراقي لنهائي كأس الخليج العربي في البصرة.

واحتفل العراقيون في مناطق عدة من البصرة التي تستضيف البطولة، وتحديداً في شارع الوطن الذي يضم تمثال الشاعر بدر شاكر السياب.

وتأهل المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، الى نهائي خليجي 25 بعد فوزه على نظيره القطري بهدفين لهدف.