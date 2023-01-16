مصرع وإصابة أربعة أشخاص باصطدام قطار مع سيارة في بابل

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين باصطدام قطار مع سيارة في محافظة بابل.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث اصطدام وقع بين قطار ركاب مع عجلة نوع فتون باص في منطقة الإسكندرية بمحافظة بابل". وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تنقذ ثلاثة مصابين وتنتشل جثة".