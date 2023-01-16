في بغداد.. الكشف عن قرب عقد مؤتمر شامل للقبائل العربية

كشف مجلس تعاون القبائل العربية عن تحركات مكثفة لعقد مؤتمر شامل يحضره ممثلون عن القبائل لمناقشة دور المجلس في توطيد أواصر التعاون.



وقال الأمين العام للمؤتمر الشيخ باسم عبد الحسين الحجامي في بيان، "انطلاقا من حقيقة الدور الريادي والمهم الذي تنهض به القبيلة في المجتمعات العربية في توطيد السلم المجتمعي، وترسيخ القيم العربية الاصيلة، والذود عن القضايا العربية المشتركة، يسعى المجلس لضم اكبر عدد من القبائل تحت مظلته لتوحيد الكلمة وتحشيد الجهود لبلورة رؤية واضحة عن دور القبائل في توطيد عرى الاخوة والتعاون بين الشعوب العربية".

وبين الحجامي أن "المجلس عقد اجتماعه الاول في بغداد بتاريخ 4 نيسان 2019 وبعدها انعقد المؤتمر التأسيسي في فندق المنصور في بغداد بتاريخ 18 أيلول 2021 بحضور عدد كبير من رؤساء القبائل وشيوخ العشائر العراقية الذين وجدوا في المجلس نقطة انطلاق لتوحيد القبائل تجاه القضايا المصيرية والمهمة في العراق والوطن العربي".

وحسب الحجامي فإن "المجلس يحظى بدعم الرئاسات العراقية والجهات المعنية في الدولة العراقية"، معرباً عن تطلعه الى "المزيد من الدعم لهذا المجلس الذي يعد الاول من نوعه في الوطن العربي".