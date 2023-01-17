بسبب الضباب.. مطار بغداد يعلق الرحلات الجوية

وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها: "تود ان توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الملاحية، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 150م".وأضافت: "سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار ".الجدير بالذكر بأن منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم يتم بين فترة وأخرى غلق وفتح المطار أمام الرحلات الجوية بسبب الضباب وتفاوت مدى الرؤية.