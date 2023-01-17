الصحة تستقبل أكثر من 200 حالة مرضية في ملعب جذع النخلة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المستشفى المتنقل التابع الى وزارة الصحة وغرف الطوارئ الاربعة الموجودة في مدرجات الملعب من ضمنها غرفة الطوارئ الخاصة باللاعبين والحكام استقبل يوم الاثنين 16 كانون الثاني 201 حالة مرضية طارئة وبسيطة وتم احالة 15 حالة طارئة الى المستشفيات المختصة لغرض استكمال العلاج وحسب الحالة المرضية".وقال نوفل علي مبارك التميمي رئيس الفريق الطبي في خليجي 25 من دائرة صحة البصرة، ان "الحالات المرضية التي تم استقبالها اليوم كانت حرجة وطارئة بالاضافة الي البسيطة تم احالة 15 حالة مرضية حرجة اما باقي الحالات تم اعطاء العلاج اللازم وتجاوز مرحلة الخطر من خلال كادر طبي متخصص واجهزة ومستلزمات طبية حديثة".واشادت وزارة الصحة بـ"جهود جميع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والجهات الساندة بما قدمته من خدمات علاجية منذ بداية بطولة خليجي 25 في البصرة".