العراق الأول عالمياً في مسابقة "زايد للاستدامة 2023"

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الإنجاز الكبير الذي حققته مدرسة الموهوبين في نينوى بإحرازها المركز الأول في مسابقة (جائزة زايد للاستدامة 2023) على مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية التي أقيمت في دولة الامارات من خلال مشروعهم المُسمى (روح الحياة)".وأضافت مخاطبة الطلبة الموهوبين: "إننا اليوم نحتفل بالإنجاز الذي حققتموه في ظل التنافس الكبير مع 152 دولة عالمية و4358 مشروعاً مستداماً، وكنا متابعين لكم ولمشاركتكم خطوة بخطوة مع إخوتكم وأشقائكم من دول العالم وسنبقى معكم يداً بيد لتصلوا الى ما تصبون إليه في المستقبل".وحضر حفل إعلان أسماء الفائزين في المسابقة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء كوريا الجنوبية وأذربيجان وأوغندا.