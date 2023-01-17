وزير الزراعة يعلن عن درجات وظيفية للأطباء البيطريين

وقال العلياوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الجهود المبذولة مستمرة لتضمين جميع الدرجات الوظيفية الخاصة بالأطباء البيطرين والبالغ عددها ٤٩٣٧ درجة وظيفية ضمن موازنة عام ٢٠٢٢".وأضاف، أن "تضمين هذه الدرجات ضمن موازنة العام الماضي وليس عام ٢٠٢٣ الحالي هو لسرعة صدور الأوامر الخاصة بتثبيتهم على الملاك الدائم دون انتظار إقرار موازنة العام الحالي".وعزا وزير الزراعة السبب في ذلك إلى "حاجة الوزارة الفعلية الى التخصصات الطبية البيطرية في دوائر وزارة الزراعة المختلفة وضمان نيل هذه الشريحة استحقاقها الذي حرمت منه طويلا ".ونوّه وزير الزراعة الى "كتب وزارة الزراعة الموجهة الى وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي وكتاب وزارة الزراعة الأخير الموجّه الى مكتب رئيس مجلس الوزراء لاقرار هذه الدرجات الوظيفية ضمن موازنة العام ٢٠٢٢ اسوة بالشرائح الوظيفية الأخرى لضمان نيل حقوقها الوظيفية والمالية".