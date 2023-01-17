الأنواء الجوية تفصّل طقس الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم وضباب خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً وضباباً خفيفاً صباحاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان الى أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم ليلاً وضباب صباحاً ويزول تدريجياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً الى غائم جزئي وضباب صباحاً يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأوضح أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائماً وضباباً صباحاً يزول تدريجياً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".