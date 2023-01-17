المحلاوي ينفي انسحابه من تقدم

نفى عضو مجلس النواب عادل خميس المحلاوي، اليوم الثلاثاء، انسحابه من حزب تقدم.

وقال المحلاوي في تصريح صحفي، تابعته السومرية نيوز: "ننفي تصريح حيدر الملا بأدعائه انسحابنا من حزب تقدم ونستغرب من تلك التصريحات غير المسؤولة والتي لاتمت للحقيقة بصلة ".