تعرض إرهابي يودي بحياة ضابط ومنتسب في كركوك

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باستشهاد ضابط ومنتسب إثر قيام مسلحين مجهولين بالتعرض على دورية تابعة لهم على الطريق الحولي – السليمانية في محافظة كركوك.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "دورية تابعة للشرطة تعرضت للهجوم من قبل مسلحين مجهولين اثناء تفتيش النقاط على طريق الحولي – السليمانية ".



وأضاف، ان "التعرض أدى الى استشهاد ضابط برتبة مقدم ومنتسب في شرطة الطوارئ". بدوره، قائد شرطة كركوك توعد الإرهابيين من مكان الحادث، قائلاً: "سنلاحق الإرهابيين المجرمين لأخذ ثأر شهدائنا وسننزل بهم القصاص العادل".





