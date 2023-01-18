النزاهة تعلن استقدام مدير عام هيئة استثمار كربلاء الحالي

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة تحقيق كربلاء أصدرت أمراً باستقدام المُدير العامِّ الحاليّ لهيئة الاستثمار في كربلاء، في القضيَّة المُتعلِّقة بكونه رئيس محضر تقديرٍ بدل البيع الخاصّ بمعمل تعليب كربلاء، لافتةً إلى أنَّ تقدير مبلغ البيع كان أقلَّ بكثيرٍ من قيمته الحقيقيَّـة".وأضافت، أن "محكمة تحقيق كربلاء أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969)".