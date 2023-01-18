مدفأة كهربائية تتسبب بوفاة عائلة كاملة في بغداد





أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوفاة عائلة كاملة نتيجة تماس كهربائي بمدفئة كهربائية في العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "رجلا منتسب في حماية المنشأت وزوجته واولادهم الثلاثة لقوا مصرعهم نتيجة حادث حريق اندلع داخل منزلهم ضمن مدينة الكاظمية".



وأضاف المصدر، أن "الحريق نتيجة تماس كهربائي في المدفئة الكهربائية".