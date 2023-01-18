التخطيط تحصّي فعاليات جهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية خلال 2022

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "دوائر واقسام وفرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق نسبة عالية من الخطة السنوية"، مبينا ان "الجهاز تمكن من فحص (٧٢٪؜) من المنتجات المحلية و(٥١٪؜) من المنتجات المستوردة، والتي كانت مطابقة للمواصفات العراقية".وبين ان "إجراءات الفحص شملت معايرة (٥٥٨٩) ذراعا لمحطات الوقود السائل، و (١٧٨٥) ميزانا للصاغة، و(١٦٤٠) خباطة ومعمل اسفلت، و(١٨٥٠) ميزانا جسريا، فيما تم منح (٦٣٢) إجازة ممارسة مهنة الصياغة، وتفتيش (٧٦٥٨) محلا للصاغة، وضبط (٤٨) محلا مخالفا تمت إحالة أصحابها الى المحاكم".وأضاف الهنداوي، ان "عدد شهادات براءات الاختراع الممنوحة خلال العام الماضي بلغ (٧٧٥) براءة اختراع، ومنح (٧٠) شهادة للنماذج الصناعية، (٦) شهادات للجودة، و(٦٥) شهادة لمدققي الجودة الداخليين".وفيما يتعلق بفحص المركبات، أوضحت الوزارة "ان الجهاز تلقى أكثر من (٣) الاف طلبا الكترونيا، ومن خلال التدقيق، ظهر ان عدد الطلبات المطابقة بلغ (٢٦٢٤) طلبا، فيما كان عدد السيارات المطابقة للمواصفة العراقية (٢٤) الفا و(٦٧٥) سيارة".وفي سياق ذي صلة، تمكنت فرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من اجراء (٥) الاف و(١١٨) كشفا موقعيا على المعامل، وسحب (١١٧) نموذجا من الأسواق، وإصدار (٨٨) مواصفة قياسية، واعداد (٣٦) مواصفة معملية جديدة، وكل ذلك جرى خلال العام الفائت ٢٠٢٢.