الغزي يحضر مجالس عزاء ضحايا مشجعي المنتخب الوطني في ذي قار (صور)

واظهرت صوراً حصلت عليها السومرية نيوز، حضور الغزي الى مجالس عزاء ضحيا مشجعي المنتخب الوطني.

يذكر، أن حافلة تقل مشجعين متوجهة الى محافظة البصرة، تعرضت الى حادث سير قرب محافظة ذي قار إثر اصطدامها بعجلة حمل، أدى إلى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين بجروح.