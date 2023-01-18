النزاهة تعلن استقدام محافظ الديوانية مسحوب اليد ومدير الزراعة في المحافظة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، قرَّرت استقدام مُحافظ الديوانيَّة الم ومُدير الزراعة في المُحافظة، على خلفيَّة قيامه بالضغط ومساومة أحد الأشخاص للتنازل عن مساحةٍ من الأرض تُقدَّرُ مساحتها بــ (500) دونمٍ، مقابل قيام المُحافظ بتجديد عقد الأرض الزراعيَّة العائدة لذلك الشخص وشركائه".وأضافت أنَّ "محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".