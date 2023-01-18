تعيين رئيس جديد لهيئة الاستثمار الوطنية

أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتعيين رئيس جديد لهيئة الاستثمار الوطنية.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بتعيين مدير عام دائرة الإعمار والمشاريع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر مكية رئيساً لهيئة الاستثمار الوطنية".