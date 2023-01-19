النجف.. تسرب بأنبوب لنقل الغاز والدفاع المدني تغلق الشوارع المحيطة (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة منطقة الرضوية بمحافظة النجف بعد تسرب بأنبوب لنقل الغاز.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني اغلقت الشوارع المحيطة بموقع تسرب غازي من الأنبوب الناقل في منطقة الرضوية ومنعت اي مصدر للنيران بالقرب من المنطقة ومنعت حركة سير الدراجات النارية والعجلات مع اخلاء المنازل القريبة تحسبا لحدوث انفجار غازي".

وأضاف البيان، ان "الخط النقل للغاز صباح هذا اليوم الخميس شهد تسرب مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لتحكم سيطرتها على الموقع ومازالت ترابط حتى يتم اصلاح الخلل من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط".