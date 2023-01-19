نتيجة التدافع بين الجماهير.. اصابة 4 اشخاص بالقرب من ملعب "جذع النخلة"

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة 4 اشخاص بالقرب من ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة نتيجة التدافع بين الجماهير.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "4 اشخاص أصيبوا بالقرب من ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة نتيجة التدافع بين الجماهير". وتحشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر اليوم، امام أبواب ملعب جذع النخلة الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني.

