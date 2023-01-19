أمام ملعب "جذع النحلة".. وفاة مشجع واصابة 60 اخرين نتيجة التدافع

السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوفاة مشجع واصابة 60 اخرين نتيجة التدافع بين الجماهير امام ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "التدافع بين الجماهير في محيط ملعب "جذع النخلة" بمحافظة البصرة، ادى الى وفاة مشجع وإصابة 60 اخرين".



وتحشدت الجماهير العراقية منذ الصباح الباكر، امام أبواب ملعب "جذع النخلة" الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج بين منتخبنا الوطني العراقي ونظيره العماني والتي من المقرر اقامتها في تمام السابعة مساء اليوم.