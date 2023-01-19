القضاء العراقي يوجه طلباً الى فريق التحقيق الدولي

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم المستشار الخاص لفريق التحقيق الدولي كريستيان ريتشر".وأصاف، ان "اللقاء بحث إجراءات الفريق خلال سنة 2022 وخطة عمل الفريق للعام الحالي".وطالب زيدان الفريق بـ"تسليم الادلة الى الجهات المختصة في العراق بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية في وزارة الخارجية".