السوداني يصل البصرة ويعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء والمحافظ

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "السوداني وصل الى محافظة البصرة وعقد اجتماعاً عاجلاً مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة".وأضاف، ان "الاجتماع جاء للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25".