بغداد.. تحديد مواقع الشاشات الناقلة لنهائي "خليجي 25"

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "امين بغداد عمار موسى كاظم وجه بنصب شاشات تلفزيونية عملاقة في بغداد وارسال 10 شاشات أخرى لمحافظة البصرة لنقل حفل ختام ومباريات نهائي خليجي 25".وأضاف، ان "امانة بغداد وبالتنسيق مع وزارة التجارة ستقوم بنصب شاشة تلفزيونية عملاقة في معرض بغداد الدولي لإتاحة المجال للعوائل العراقية متابعة مباراة منتخبنا في نهائي كأس الخليج".وتابع ان "الأمانة حددت أيضا موقع حديقة الامة وساحة التحرير وموقع كورنيش الاعظمية وشارع الشباب قرب المقبرة الملكية لنصب شاشات عملاقة لنقل حفل الختام ومباراة النهائي ضمن بطولة خليجي 25".وأشار البيان الى، ان "امانة بغداد وبالتعاون مع القطاع الخاص أرسلت (10) شاشات عملاقة لنصبها في مواقع متفرقة ضمن محافظة البصرة لإتاحة المجال للجماهير الرياضية العراقية والخليجية لمتابعة حفل الختام والمباراة النهائية".وبين أمين بغداد، ان "هذه المبادرة تأتي لدعم استضافة العراق لحدث رياضي عربي خليجي مهم ولمشاركة الجمهور العراقي احتفالاتهم بالمناسبة ودعم المنتخب الوطني العراقي والعرس الخليجي الذي تحتضنه البصرة الفيحاء".