الناطق باسم القائد العام يدعو المواطنين إلى الالتزام بتعليمات نهائي خليجي 25

السومرية نيوز – رياضة



دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، اليوم الخميس، الجماهير الرياضية الى الالتزام بالتعليمات الخاصة بنهائي خليجي 25.



وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "نهيب بالمواطنين الكرام الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بنهائي بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين، المقامة على أرض البصرة الفيحاء".



وشدد على، "ضرورة الالتزام بالتعليمات؛ من أجل إتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق وشعبه العظيم".