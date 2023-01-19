"أبعدوا عن التدافع".. خالد جاسم يوجه رسالة إلى الجماهير العراقية

وقال جاسم في "تغريدة" تابعتها السومرية نيوز" :الجماهير العراقية ارجوا منكم التعاون مع رجال الامن، وعدم التوجه الى الملعب لمن لا يملك تذاكر المباراة".وأضاف: "محيط الملعب مزدحم.. ابعدوا عن التدافع".