المالية تباشر بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة للشهر الحالي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "إشارة لكتابنا ذي العدد ٧٥٥٥٥ والمؤرخ في ٢٧ /١٢ / ٢٠٢٢ الخاص بصلاحية الصرف واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (١٣ - اولاَ) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل باشرت دائرة المحاسبة اليوم الخميس، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر كانون الثاني الحالي".ودعت الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات، الى "مراجعة مقر الوزارة / دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل".