السومرية نيوز - محليات



أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن مقتل أربعة عراقيين وإصابة آخر أثر حادث إطلاق نار في تركيا.





وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "سفارة جُمْهُوريَّة العراق في أنقرة، وبالتنسيق مع القنصليَّة العامة في غازي عنتاب، تتابع حادث إطلاق نار على عجلة تقل مواطنين عراقيين، على طريق نصيبين-ماردين".

واضافت ان "الحادث أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة شخص آخر".

وأكدت الوزارة، "متابعة الحادث وبإهتمام بالغ مع الجانب التركيّ وعبر السلطات المعنية، للوقوف على دوافع وتفاصيل هذا الحادث".

من جانبه، ندد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بشدة بالهجوم الذي استهدف مواطنين من الإقليم في تركيا.



وقال بارزاني في بيان: "مع الأسف الشديد ليلة أمس قتل أربعة مواطنين من إقليم كردستان، وأصيب خامس بجروح في هجوم مسلح في منطقة نصيبين التابعة لمحافظة ماردين التركية".



وأضاف أنه "في الوقت الذي أدين بشدة هذه الجريمة، أطالب الحكومة التركية بتوضيح أسباب ارتكاب هذه الجريمة وتقديم الفاعلين للقضاء".