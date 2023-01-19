العامري يهنئ اسود الرافدين باللقب الخليجي الرابع

هنأ رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الخميس، اسود الرافدين بعد نيلهم لقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة.







وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، :"الف مبروك لكل الشعب العراقي العزيز والكريم وتحية اجلال واكبار لاسود الرافدين الشجعان هذا الفوز الكبير وان شاء الله من نصر الى نصر".



وتوج المنتخب العراقي، اليوم الخميس، بلقب بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين المقامة في البصرة بعد تغلبه على نظيره العماني بثلاثة اهداف مقابل هدفين.