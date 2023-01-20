مشاهد "مبهرة" من أهوار الشافي في البصرة

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، صوراً من أهوار الشافي في محافظة البصرة.



وتظهر الصور لقطات من الطبيعة الساحرة بتنوعاتها الاحيائية الفريدة من نوعها في أهوار الشافي في محافظة البصرة.