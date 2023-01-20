مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص إثر خلاف عشائري في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قُتل وأصيب اثنين اخرين نتيجة مشاجرة عشائرية إثر خلافات قديمة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن مدينة الشعلة في العاصمة بغداد".وأضاف المصدر، أن "قوة امنية تدخلت وتحفظت على اطراف المشاجرة".