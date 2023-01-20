الكمارك تعلن تكثيف عملياتها ضد التهريب والتهرب من دفع الرسوم الكمركية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك، شاكر محمود الزبيدي، قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى يضبط ( ١١ ) شاحنة محملة ( ادوية بشرية مختلفة و حديد شيلمان و كرفان و مواد منزلية متنوعة ) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".و اشارت الهيئة، الى ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".