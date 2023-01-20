بالصور.. حضور جماهيري كبير في ساحة الاحتفالات

تنشر السومرية نيوز، صورا للحضور الجماهيري الكبير في ساحة الاحتفالات لأستقبال وفد المنتخب العراقي .







ووصل وفد المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، الى مطار بغداد الدولي للأحتفال بلقب كأس الخليج (25) في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء.



ادناه الصور: