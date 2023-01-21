التربية تتخذ إجراءً بحق مدير مدرسة أشهر سلاحه داخل الحرم المدرسي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر احالة مدير المدرسة الى التحقيق للتأكد من الصور المنشورة حول استخدام السلاح داخل حرم المدرسة".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة لمدير مدرسة غربي العاصمة بغداد وهو يستخدم السلاح وسط ساحة الحرم المدرسي.