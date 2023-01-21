مشاهد من استقبال السوداني للمنتخب الوطني بعد التتويج الخليجي

السومرية نيوز – رياضة



وصل وفد المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت، الى مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وقال مراسل السومرية، أن "لاعبي المنتخب الوطني والكادر التدريبي والفني وصلوا الى مكتب السوداني".

والى ذلك، قال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل وفد المنتخب الوطني العراقي الفائز ببطولة خليجي البصرة 25، واقامة مأدبة غداء على شرفهم بحضور رئيس إقليم كردستان وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين".





يذكر أن السوداني وعد اللاعبين بتكريم يليق بهم بعد تتويجهم بكأس خليجي 25 بعد الفوز في المباراة النهائية امام منتخب عمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





