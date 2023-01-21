المرور تعلن رفع سيطرة شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا للأمر الديواني رقم (١٧٨) لسنة ٢٠٢١ وبأشراف ميداني لمدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، تم رفع السيطرة التي مقابل وزارة النقل للسير القادم من جسر المدينة بأتجاه تقاطع فلسطين (مول النخيل)".تاتي هذه الخطوة ضمن الاجراءات الحكومية للحد من الزحامات الخانقة التي تشهدها العاصمة بغداد.