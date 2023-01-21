في سامراء.. اعتقال 5 أشخاص ضمن "مكافحة المضاربين" بالدولار

أفاد مصدر أمني، السبت، باعتقال 5 أشخاص ضمن "مكافحة المضاربين" بالدولار في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "اعتقال خمسة اشخاص، اليوم السبت، في سامراء ضمن حملة مكافحة المضاربين بالدولار".

وكانت وزارة الداخلية حذرت، اليوم السبت، المخالفين للقوانين والضوابط في عملية سعر صرف الدولار، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية في بغداد والمحافظات للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك أصحاب محال الصيرفة غير المرخصة.