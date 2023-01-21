مرصد بيئي يحدد أكثر المناطق انتشاراً للفئران في بغداد

وقال المرصد في بيان صحفي، إنه "لا يخلو حي من الاحياء بغداد من وجود الفئران والقوارض بصورة عامة، سواء راقية او الشعبية السكن"، موضحاً ان "اكثر الاماكن انتشارا للفئران تكون بالمناطق الزراعية مثل ذراع دجلة".واضاف البيان "اما في المحال التجارية تكون في الشورجة وباب الشرقي وحي جميلة وشارع النهر، ومدينة كاظمية القديمة وغيرها من المناطق"، لافتاً الى انه "بحسب رصد مرصدين المرصد لها، فأن بغداد تضم اغلب انواع القوارض، كفئران صانعة الأنفاق والقفر والنرويجي انتشر عالمياً عبر شحن البضائع سابقا، وايضاً المتسلقة التي تكون سوداء او يسمى بفأر السطوح، وغيرها".وتابع المرصد أن "فئران بغداد تختلف بالسلوك والعادات عن أقرانها بالدول الاخرى، حيث تنشط ليلاً ونهاراً ويفترض نشاطها في الليل فقط، واختفت منها غريزة الشعور بالخطر مما تلجأ لتغيير حجورها او الاختفاء باماكن ثانية"، موضحاً أن "من الاحياء التي تتجول فيها بصورة طبيعة صباحا ومساءً مثل الناس، منطقة البتاوين"، مضيفاً "تغيير السلوك هذا قد باتي بالشعور بالامان او لكثرة انتشارها".وبين المرصد ان "اسباب عديدة وراء انتشار القوارض بكل بغداد، لكن ابرزها عدم تنظيف شبكات الصرف الصحي"، مشيراً الى أن "التجاوز على شبكات صرف مياه الامطار بربطها مع مياه الثقيلة لبعض المنازل".وتابع العراق الاخضر أن "انتشار الأوساخ والركام بشكل كبير في المناطق، وعدم تنظيف وصيانة المخازن بالمراكز التجارية"، وشدد، على ان "ابرز الامراض التي تسببها القوارض المنتشرة، التسمم الغذائي، التيفوس، الديدان الشريطية، و الأمراض الفيروسية، وغيرها، كما انها تخبف الاطفال وصغار العمر، فضلاً عن تسببها بالكثير من الخسائر للمحال التجارية بتلفها للمواد الغذائية".واشار المرصد الى ان "حلول التي يفعلها المواطنين او اصحاب المحال التجارية والشركات، هي ترقيعية ولا تعالج مكافحة انتشار القوارض"، مشدداً على ضرورة "قيام السلطات الصحية والبيئية بحملات منظمة في جميع المناطق وكذلك يشترك المواطنين فيها، عبر اتباع ارشادات النظافة والالتزام برمي النفايات في أماكنها المخصصة".