ضبط 14 شاحنة مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بمتابعة مباشرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك شاكر محمود الزبيدي، تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية من ضبط 14 شاحنة محملة (حجر مرمر و حديد صناعي و مصاعد اشخاص و الات و اجهزة حضائن و تفريخ و الواح زجاج و سيراميك و اثاث منزلي) مخالفة لقانون الكمارك المرقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤".واشارت الهيئة الى، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك".