البنك المركزي يعلن إيداع أكثر من 80 مليون دولار بصندوق استرداد أموال العراق

السومرية نيوز - سياسة



أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، إيداع أكثر من 80 مليون دولار بصندوق استرداد أموال العراق.



وبحسب وثيقة صادرة من البنك المركزي حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تم إيداع مبلغ ثمانون مليون ومئتان وخمسة عشر الف واربع مئة واثنان وستون دولارر و26 سنت في حساب DFI بتاريخ 31/1/2023".

من جهته، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجهات المختصة تمكنت من استرداد مبلغ يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة".



وأضاف ان "ذلك جاء وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهرّبة للخارج".