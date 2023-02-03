الصدر يلتقي نجل السيستاني في الحنانة

وقال مصدر مقرب من التيار الصدري، اليوم الجمعة، إن "الصدر استقبل، أمس، السيد محمد رضا السيستاني في منزله بالحنانة في النجف الاشرف".وأضاف المصدر، أن "اللقاء استمر أكثر من ساعة".ولم يشر المصدر لطبيعة الزيارة او المواضيع التي تم تداولها.