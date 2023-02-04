بقوة "4.6" درجة.. هزة أرضية تضرب ديالى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت، صباح اليوم السبت، هزة أرضية قرب الحدود العراقية – الإيرانية شمال شرق قضاء خانقين في ديالى".وأضافت، أن "الهزة بلغت قوتها (4.6) درجة"، لافتة الى أن "المواطنين في المحافظة قد شعروا بها".