الأنواء الجوية: انخفاض بالحرارة وتصاعد للغبار غداً وأمطار منتصف الأسبوع

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم والرياح جنوبية شرقية معتدلة كما تتحول الى شمالية غربية معتدلة مسببة تصاعداً الغبار في بعض الاماكن مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية من البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".ولفت الى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، اما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس غائماً جزئياً وفي اقسامها الشرقية يكون غائماً مع تساقط امطار وحدوث عواصف رعدية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط امطار متوسطة الشدة ليلاً تكون رعدية، بينما درجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".