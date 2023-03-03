النزاهة تعلن استقدام ثلاثة مديرين عامين سابقين بسلطة الطيران المدني

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ ثلاثة مديرين عامين سابقين لسلطة الطيران المدنيِّ العراقيِّ، أحدهم كان يشغل منصب وزير النقل السابق، إضافةً إلى معاون المدير العام لسلطة الطيران سابقاً، في قضيَّة المُخالفات في مُذكَّرات التفاهم الثنائيَّة المُبرمة بين سلطة الطيران وسلطات الطيران المدني في أكثر الدول نشاطاً في مجال نقل المُسافرين".وأضافت إنَّ "سلطة الطيران أبرمت مُذكَّرات تفاهمٍ مع نظيراتها في أكثر الدول نشاطاً، وهي كلٌّ من (قطر والإمارات وإيران وتركيا والأردن والبحرين) دون وجود دراسة جدوى اقتصاديَّة، فضلاً عن عدم التنسيق المُسبق مع شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة والشركات الناقلة الأخرى؛ للوقوف على إمكانيَّة تنفيذ الرحلات المُحدَّدة بموجب مُذكَّرات التفاهم".وتابعت إنَّ "قاضي تحقيق محكمة الكرخ الثانية قرَّر استقدام المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (331) من (ق.ع.ع) رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".