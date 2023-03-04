طقس الأسبوع الحالي: تذبذب في الحرارة وأمطار متفرقة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى".وأضاف، أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم، أما المنطقة الشمالية فالطقس غائم جزئي إلى غائم مع فرصة تساقط زخات مطر خاصة في أقسامها الشرقية تكون رعدية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائما جزئيا مع فرصة تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى".وأشارى البيان إلى، أن "طقس الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فالطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق".ولفت إلى، أن "الحالة الجوية للبلاد ليوم الأربعاء المقبل، في المنطقة الوسطى الطقس فيها يكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئيا مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية، والحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق".